В Госдуме опровергли слухи о проведении в России мобилизации в ближайшие полгода

«Чтобы кого-то мобилизовать, их надо одеть, снарядить, обуть, дать оружие, боеприпасы, технику и другие материальные средства. Для этого промышленность должна быть в состоянии всем этим полностью обеспечить. Сегодня наш оборонно-промышленный комплекс снабжает ту группировку, которая уже выполняет боевую задачу», - подчеркнул Гурулев.



Он также напомнил, что потенциальные мобилизованные уже работают и производят необходимую для страны продукцию, поэтому нет смысла срывать их с рабочих мест.

«Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе, где-то на полгода точно, возможности какой-либо мобилизации», — отметил парламентарий.

Ранее глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в эфире телеканала «Россия 24» также сказал, что необходимости в новой волне мобилизации в России нет.

