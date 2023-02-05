В Госдуме опровергли слухи о проведении в России мобилизации в ближайшие полгода
Новой мобилизации в России в ближайшее время не предвидится. Об этом заявил депутат Госдумы России о в интервью телеканалу «Забайкалье» 4 февраля. Его запись опубликована на канале ТРК в RuTube.
«Чтобы кого-то мобилизовать, их надо одеть, снарядить, обуть, дать оружие, боеприпасы, технику и другие материальные средства. Для этого промышленность должна быть в состоянии всем этим полностью обеспечить. Сегодня наш оборонно-промышленный комплекс снабжает ту группировку, которая уже выполняет боевую задачу», - подчеркнул Гурулев.
Он также напомнил, что потенциальные мобилизованные уже работают и производят необходимую для страны продукцию, поэтому нет смысла срывать их с рабочих мест.
«Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе, где-то на полгода точно, возможности какой-либо мобилизации», — отметил парламентарий.
Ранее глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в эфире телеканала «Россия 24» также сказал, что необходимости в новой волне мобилизации в России нет.
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