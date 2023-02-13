В Госдуме назвали провокацией призыв покидать Россию из-за мобилизации

Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин сказал НСН, что «никакая мобилизация в России не проводится», а Вашингтон, обращаясь якобы к своим гражданам, хочет запугать россиян. 

Вашингтон, обращаясь к американским гражданам с призывом немедленно покинуть Россию из-за мобилизации, на самом деле хочет напугать россиян, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.

Накануне американское посольство в России рекомендовало своим гражданам «немедленно покинуть страну» из-за проведения спецоперации. В сообщении утверждается, что власти РФ якобы могут отказать в признании гражданства США лицам с российско-американским гражданством, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать выезду из страны. Швыткин опроверг подобные заявления и обвинил власти США в агрессии.

«Такие заявления не случайно звучат накануне Дня защитника Отечества и накануне годовщины специальной военной операции. Подобные заявления носят агрессивный, провокационный характер. Это не имеет ничего общего с истинным положением дел. Со стороны нашего государства все идет в плановом режиме, в отличие от США, которые препятствуют всячески нашим гражданам, дипломатическим сотрудникам выполнять свои обязанности», - отметил депутат.

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По его словам, американские власти таким образом пытаются нагнетать обстановку в России, породить недоверие граждан к органам власти.

«Что касается мобилизации, конечно, это в очередной раз нагнетание обстановки со стороны США по отношению к жителям нашей страны. Они хотят породить напряжение в нашем обществе, предпринимают попытки породить недоверие к органам власти, что абсолютно недопустимо. Сейчас никакая мобилизация не проводится», - добавил собеседник НСН.

России не понадобится частичная или всеобщая мобилизация для того, чтобы отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для российской территории, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМобилизация
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