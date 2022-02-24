Депутат Рады призвал Зеленского уйти в отставку

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского подать в отставку. По его словам, именно он виноват сегодняшнем кровопролитии на Украине, приведя ее к войне.

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По мнению депутата, на совести Зеленского сейчас человеческие жизни.

«Сегодня президент Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, сложить полномочия и уйти в отставку», - сказал Кива в своем видеообращении в Telegram.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и оказывать в случае необходимости поддержку военным.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Верховная РадаВладимир Зеленский
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