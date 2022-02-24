Депутат Рады призвал Зеленского уйти в отставку

По мнению депутата, на совести Зеленского сейчас человеческие жизни.

«Сегодня президент Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, сложить полномочия и уйти в отставку», - сказал Кива в своем видеообращении в Telegram.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и оказывать в случае необходимости поддержку военным.



