Зеленский пообещал украинцам докладывать о ситуации каждый час и пропал
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и оказывать в случае необходимости поддержку военным. Об этом он сообщил во втором за утро 24 февраля видеообращении, которое было опубликовано в Telegram.
Зеленский сообщил, что «Россия начала вторжение в Украину», он призвал украинцев не поддаваться панике и заверил, что власти делают все для поддержки Вооруженных сил Украины.
Отдельно украинский глава обратился к украинским военнослужащим, отметив, что они «уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор».
Президент пообещал каждый час сообщать актуальную информацию о происходящем. По его словам, страну атакуют «атакуют не только бомбы, но и фейки». Зеленский пообещал сообщать правду о происходящем, однако после этого на связь с народом не выходил, хотя после последнего обращения прошло не менее двух часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru