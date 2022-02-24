Зеленский пообещал украинцам докладывать о ситуации каждый час и пропал

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и оказывать в случае необходимости поддержку военным. Об этом он сообщил во втором за утро 24 февраля видеообращении, которое было опубликовано в Telegram.

Зеленский сообщил, что «Россия начала вторжение в Украину», он призвал украинцев не поддаваться панике и заверил, что власти делают все для поддержки Вооруженных сил Украины.

Россия вступила в войну: Зеленский обратился к россиянам, Путин - к украинцам и НАТО

Отдельно украинский глава обратился к украинским военнослужащим, отметив, что они «уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор».

Президент пообещал каждый час сообщать актуальную информацию о происходящем. По его словам, страну атакуют «атакуют не только бомбы, но и фейки». Зеленский пообещал сообщать правду о происходящем, однако после этого на связь с народом не выходил, хотя после последнего обращения прошло не менее двух часов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры