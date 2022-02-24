Зеленский пообещал украинцам докладывать о ситуации каждый час и пропал

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и оказывать в случае необходимости поддержку военным. Об этом он сообщил во втором за утро 24 февраля видеообращении, которое было опубликовано в Telegram.

Зеленский сообщил, что «Россия начала вторжение в Украину», он призвал украинцев не поддаваться панике и заверил, что власти делают все для поддержки Вооруженных сил Украины.