Депутат Рады Дубинский: Киев планирует мобилизовать 160 тысяч человек за три месяца

По его словам, в месяц планируется призывать по 50-55 тысяч человек. Дубинский отметил, что таким образом украинские власти планируют за это время присвоить полученные Киевом финансовые средства.

Ранее сообщалось, что на Украине образовались очереди у военкоматов из военнообязанных, которые пытаются продлить отсрочку от мобилизации. Им не удается это сделать через приложение «Резерв+» из-за сбоев в его работе, при этом 9 ноября закончился срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет, передает «Радиоточка НСН».

