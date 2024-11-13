Депутат Рады Дубинский: Киев планирует мобилизовать 160 тысяч человек за три месяца
Киев планирует мобилизовать 160 тысяч человек в течение трех месяцев до начала полной власти избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
По его словам, в месяц планируется призывать по 50-55 тысяч человек. Дубинский отметил, что таким образом украинские власти планируют за это время присвоить полученные Киевом финансовые средства.
Ранее сообщалось, что на Украине образовались очереди у военкоматов из военнообязанных, которые пытаются продлить отсрочку от мобилизации. Им не удается это сделать через приложение «Резерв+» из-за сбоев в его работе, при этом 9 ноября закончился срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru