СМИ: У военкоматов на Украине выстроились очереди для продления отсрочки
На Украине образовались очереди у военкоматов из военнообязанных, которые пытаются продлить отсрочку от мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».
Им не удается это сделать через приложение «Резерв+» из-за сбоев в его работе. 9 ноября закончился срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет. Издание публикует видео одного из военкоматов Одессы, на котором видно большое скопление мужчин. На обновление данных власти дают всего семь дней.
Ранее компания Bolt столкнулась с дефицитом водителей, так как не менее половины работников автопарков, сотрудничающих с сервисом, были мобилизованы на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru