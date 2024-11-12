СМИ: У военкоматов на Украине выстроились очереди для продления отсрочки

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Ранее компания Bolt столкнулась с дефицитом водителей, так как не менее половины работников автопарков, сотрудничающих с сервисом, были мобилизованы на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

