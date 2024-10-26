«В Одессе начался бунт против военкомов на рынке «7-й километр», - сказано в сообщении.

По информации СМИ, военкомы схватили на рынке несколько мужчин. Однако в итоге сотрудников военкоматов вытеснили с объекта.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что США давят на Киев и требуют понизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет, передает «Радиоточка НСН».

