СМИ: На рынке Одессы произошел бунт против мобилизации

Жители Одессы устроили бунт против сотрудников военкоматов, которые проводили рейд на рынке. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна».

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«В Одессе начался бунт против военкомов на рынке «7-й километр», - сказано в сообщении.

По информации СМИ, военкомы схватили на рынке несколько мужчин. Однако в итоге сотрудников военкоматов вытеснили с объекта.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что США давят на Киев и требуют понизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:МобилизацияОдессаУкраина

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