Захарова объяснила разговор о баллистических ракетах по телефону на брифинге
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что в ее телефонном разговоре о баллистических ракетах в ходе брифинга «никакой интриги нет». Ее слова приводит «Газета.Ru».
Захарова уточнила, что перед брифингом возникли вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете на тему баллистических ракет. Поэтому ей пришлось уточнить у экспертов, «наша ли эта тема».
В ходе брифинга ей поступил звонок с указанием эту тему не комментировать.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном применении Россией межконтинентальных баллистических ракет в ходе СВО министерству обороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru