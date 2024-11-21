Захарова объяснила разговор о баллистических ракетах по телефону на брифинге

Захарова уточнила, что перед брифингом возникли вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете на тему баллистических ракет. Поэтому ей пришлось уточнить у экспертов, «наша ли эта тема».

В ходе брифинга ей поступил звонок с указанием эту тему не комментировать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном применении Россией межконтинентальных баллистических ракет в ходе СВО министерству обороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

