Захарова объяснила разговор о баллистических ракетах по телефону на брифинге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что в ее телефонном разговоре о баллистических ракетах в ходе брифинга «никакой интриги нет». Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Захарова уточнила, что перед брифингом возникли вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете на тему баллистических ракет. Поэтому ей пришлось уточнить у экспертов, «наша ли эта тема».

В ходе брифинга ей поступил звонок с указанием эту тему не комментировать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном применении Россией межконтинентальных баллистических ракет в ходе СВО министерству обороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова

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