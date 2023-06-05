Депутат Бабашов предрек Киеву «ужасный конец» после контрнаступления ВСУ
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что из-за действий украинских властей обычные украинцы «тоже хлебнут горя». По словам Бабашова, армия России на сегодняшний день настолько укрепилась на боевых позициях, что любые наступательные действия со стороны ВСУ приведут к огромным потерям как в технике, так и в живой силе.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ не удалось добиться успеха при крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. По его словам, целью Украины являлся прорыв обороны на «наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта», сообщает RT.
При этом обозреватель американского издания The Hill Брэд Дресс высказал мнение о том, что провал контрнаступления украинской армии приведет к резкому ослаблению позиций президента Владимира Зеленского. В случае неудачи ВСУ Зеленский может лишиться поддержки западных стран, считает эксперт. По его мнению, позиции президента Украины на международной арене резко ослабнут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru