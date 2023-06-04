В администрации Байдена спрогнозировали успех контрнаступления ВСУ
Контрнаступление украинской армии будет успешным. Такое мнение в интервью CNN высказал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Соединенные Штаты намерены поддерживать Украину для достижения успеха на поле боя. У Киева должна быть наиболее выгодная позиция перед началом переговоров, считает Салливан.
Представитель администрации заявил, что Украина намерена вернуть «стратегически важные территории».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 4 июня сообщил о попытке украинских подразделений атаковать на запорожском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru