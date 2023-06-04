В администрации Байдена спрогнозировали успех контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинской армии будет успешным. Такое мнение в интервью CNN высказал помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления

По его словам, Соединенные Штаты намерены поддерживать Украину для достижения успеха на поле боя. У Киева должна быть наиболее выгодная позиция перед началом переговоров, считает Салливан.

Представитель администрации заявил, что Украина намерена вернуть «стратегически важные территории».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 4 июня сообщил о попытке украинских подразделений атаковать на запорожском направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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