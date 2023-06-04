В администрации Байдена спрогнозировали успех контрнаступления ВСУ

По его словам, Соединенные Штаты намерены поддерживать Украину для достижения успеха на поле боя. У Киева должна быть наиболее выгодная позиция перед началом переговоров, считает Салливан.

Представитель администрации заявил, что Украина намерена вернуть «стратегически важные территории».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 4 июня сообщил о попытке украинских подразделений атаковать на запорожском направлении, передает «Радиоточка НСН».

