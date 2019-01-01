Дело на спикера Рады завели ради инаугурации Зеленского
Украинский политолог рассказал НСН, кому выгодно дело против Андрея Парубия.
В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия возбуждено уголовное дело – в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств. Как отмечает агентство «Украинские новости», об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Статьи, по которым возбуждено дело в отношении спикера Рады, предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв заявил НСН, что таким образом спикера Верховной рады шантажирует будущая власть.
«Я думаю, это способ давления, шантаж для того, чтобы спикер Парубий был более сговорчивым относительно даты инаугурации нового президента и способствовал бы тому, чтобы эта дата не была позже 27 мая. Это намек, способ принуждения к дате инаугурации выгодной для нового президента», — сказал политолог.
При этом украинский политолог не стал обвинять конкретно Владимира Зеленского в попытке оказать давление на спикера Верховной рады.
«Я думаю, что какие-то идут согласования. Не знаю, в какой форме там были даны поручения. Но, безусловно, что в интересах нового президента такой способ давления и принуждения Парубия к той дате инаугурации, которая выгодна новому президенту», —отметил собеседник НСН.
Эксперт пояснил, что речь идет о дате инаугурации в период с 19 до 27 мая. Если же спикер Парубий пойдет навстречу Зеленскому, дело о нецелевом использовании бюджетных средств будет закрыто, считает Вадим Карасёв.
«Его какие-то там коррупционные деяния не были известны и вряд ли у него есть какие-то серьезные правонарушения для того, чтобы антикоррупционное бюро приступало к антикоррупционной зачистке именно с Парубия. Тут дело больше в политике, а не в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти», — пояснил украинский политолог.
Ранее в штабе Зеленского не исключили возможность роспуска Верховной рады. Официальный представитель штаба избранного президента Украины Дмитрий Разумков заявил, что формальное отсутствие парламентской коалиции может стать поводом для роспуска текущего созыва Верховной рады. Он отметил, что спикер Рады Андрей Парубий так и не предоставил поименный список входящих в коалицию депутатов. По закону президент может воспользоваться своим правом на роспуск парламента не позднее 27 мая.
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