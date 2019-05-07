Спикеру Верховной рады Украины «шьют» дело

В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия возбуждено уголовное дело – в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств. Как отмечает агентство «Украинские новости», об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Эта статья предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок, отмечают Известия.

Как отмечает RT, ранее в пресс-службе Андрея Парубия подтвердили, что во время визита в Катар, где он принимал участие в Ассамблее Межпарламентского союза, спикер Верховное рады проживал в пятизвёздочном отеле Intercontinental Doha, а также плавал в бассейне.

Life.ru напоминает, что ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили о возможном роспуске Рады. Её спикер уверен в том, что причин для такого шага нет.

Ранее НСН писала, что депутат Верховной рады, Герой Украины Надежда Савченко заявила, что избранный президент Владимир Зеленский должен оградить страну от иностранного влияния.

Она отметила, что «нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников».



