Курс Зеленского на евроинтеграцию назвали словоблудием и утопией
Украинский политолог рассказал НСН, почему вступление Украины в ЕС исключено, а в НАТО почти невозможно.
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили о продолжении курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал представитель штаба Святослав Юраш. По его словам, команда Зеленского всю предвыборную кампанию говорила про то, что не собирается прекращать курс на Евроатлантику.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН напомнил, что о вступлении Украины в НАТО говорили и предыдущие руководители страны, в том числе экс-президент Виктор Ющенко и действующий глава государства Петр Порошенко, а также бывшие премьер-министры Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Николай Азаровю Однако, реализуемость этого курса до сих пор вызывает сомнения, отметил политолог.
«В уставе НАТО четко написано, что страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята. Могут дать ПДЧ (план действий по членству в НАТО – прим. НСН). Могут дать кандидата в члены НАТО, но с этим кандидатством можно ходить 5-10 лет, очень долго. Поэтому это все слова», — сказал Олег Соскин.
Он добавил, что также возможен вариант, аналогичный процессу вступления в НАТО Северной Македонии. Так или иначе, для вступления в Североатлантический союз Украине предстоит проделать очень много работы, сказал украинский политолог, а пока этот процесс остается на уровне заявлений политиков.
В то же время собеседник НСН полностью исключил вступление Украины в Европейский союз.
«Это все словоблудие, потому что если говорить о возможности вступления в Европейский союз, то, по сути, сегодня Украина эти критерии выполнить не может. И чтобы их выполнять, надо минимум 10-15 лет. Но дело в том, что ЕС тоже движется в каких-то своих процессах, поэтому догнать его по нынешним критериям Украина не может, поэтому это утопия. Это все просто разговоры. Надо же что-то говорить», — пояснил экс-советник Кучмы.
Олег Соскин также призвал прекратить разговоры о вступлении Украины в Евросоюз, так как неизвестно, что будет с организацией после выхода из нее Великобритании. Украинский политолог также заявил, что избранный президент Украины говорит про курс на Евроатлантику, чтобы не потерять поддержку Запада.
«Он просто говорит, чтобы его на Западе не отторгли лидеры разных стран. Он понимает, что любое движение в сторону ЕС или НАТО должно однозначно проходить через всенародный референдум. Он скажет, я ж не против народной воли, я просто говорю нашу геополитическую ориентацию, потому что идет война с Россией. Если там переменится, тогда переменится и геополитическая ориентация. Без воли народа он этого делать не будет, а чтобы была воля надо проводить общенародный референдум. А закона про народный референдум нет. Так что все нормально. Это все просто утопия, сказки Зеленского, сказки 95-го квартала. Поживем, увидим», — резюмировал Олег Соскин.
Напомним, что 30 апреля Центризбирком официально назвал Владимира Зеленского победителем выборов президента Украины. Кандидат от партии «Слуга народа» набрал 73,22% голосов, в то время как действующего главу государства поддержали 24,45% избирателей.
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