В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили о продолжении курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал представитель штаба Святослав Юраш. По его словам, команда Зеленского всю предвыборную кампанию говорила про то, что не собирается прекращать курс на Евроатлантику.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН напомнил, что о вступлении Украины в НАТО говорили и предыдущие руководители страны, в том числе экс-президент Виктор Ющенко и действующий глава государства Петр Порошенко, а также бывшие премьер-министры Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Николай Азаровю Однако, реализуемость этого курса до сих пор вызывает сомнения, отметил политолог.

«В уставе НАТО четко написано, что страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята. Могут дать ПДЧ (план действий по членству в НАТО – прим. НСН). Могут дать кандидата в члены НАТО, но с этим кандидатством можно ходить 5-10 лет, очень долго. Поэтому это все слова», — сказал Олег Соскин.

Он добавил, что также возможен вариант, аналогичный процессу вступления в НАТО Северной Македонии. Так или иначе, для вступления в Североатлантический союз Украине предстоит проделать очень много работы, сказал украинский политолог, а пока этот процесс остается на уровне заявлений политиков.