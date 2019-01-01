Зеленский намерен добиваться роспуска Верховной Рады

Формальное отсутствие парламентской коалиции может стать поводом для роспуска текущего созыва Верховной рады, заявил официальный представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Разумков напомнил, что председателя ВР Андрей Парубий поименный список входящих в коалицию депутатов так и не предоставил.

По закону президент может воспользоваться своим правом на роспуск парламента не позднее 27 мая, передает ТАСС.

Зеленский 25 апреля обвинил Центральную избирательную комиссию Украины в сознательном затягивании процесса подсчет голосов с целью, как он считает, лишить его возможности распустить парламент после вступления в должность.

