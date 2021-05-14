«Даже у судьи лопнуло терпение». Суд над Медведчуком превратился в фарс

«Очевидно, что это внешний заказ, потому что Медведчук в своем интервью говорит о «высокопоставленных лицах в государстве». А кто это может быть? Президент, глава парламента, служба безопасности, прокуратура, Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак – прим. НСН). То есть идет давление на Украину, хотят привлечь к ответственности Медведчука как лидера ОПЗЖ и «кума Путина». Они же понимают, что это связка. Ему рекомендовали уже давно уехать из Украины», - сказал Олейник.

При этом он высказал мнение, что Медведчук не будет убегать из Украины, поскольку не совершал преступлений.

«Я знаю Медведчука 25 лет, он очень хороший юрист и не слабак, чтобы бежать от кого-то или от чего-то. Понимаете, сли вы не ели чеснок, запаха не будет. Раз вы не совершали преступление, то нечего убегать, если только не идет речь о беспределе», - пояснил собеседник НСН.

При этом он указал на многочисленные изъяны в судебном процессе, показанном в прямом эфире, назвав его «маленьким приговором и первым звонком» для президента Украины Владимира Зеленского.

«Судья дал добро на прямую трансляцию, чтобы все увидели лицо власти. Он спрашивает, а как вы оценили ущерб по газодобыче в Крыму? Ему отвечают, что еще не оценили, то есть ущерба нет. Вы пишите, что Медведчук встретился с неустановленными лицами в неустановленное время, а эти лица имели отношение к российским спецслужбам. Как вы можете, не установив личности этих людей, определить их гражданство и место работы? Маразм заложен в самом подозрении. У судьи в какой-то момент лопнуло терпение, и он сказал: «Я что, должен положить в основу решения суда «слово прокурора», - это что за доказательство такое?» 90% процентов всех материалов дела было взято из интернета – это что такое? Как можно провести экспертизу писем, которые якобы писал Медведчук, на копии? Вчерашний процесс – это был политический фарс. При этом он не удался», - подчеркнул Олейник.

По его мнению, процесс над Медведчуком не имеет перспектив и является попыткой запугать оппозиционных политиков и простых украинцев.