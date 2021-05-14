«Даже у судьи лопнуло терпение». Суд над Медведчуком превратился в фарс
Бывший украинский депутат Олейник рассказал НСН, почему суд над Медведчуком превратился в «фарс и маразм».
Судебный процесс над оппозиционным украинским политиком Виктором Медведчуком превратился в политический фарс, сказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
13 мая суд отправил главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука под домашний арест до 9 июля по делу о госизмене.
«Очевидно, что это внешний заказ, потому что Медведчук в своем интервью говорит о «высокопоставленных лицах в государстве». А кто это может быть? Президент, глава парламента, служба безопасности, прокуратура, Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак – прим. НСН). То есть идет давление на Украину, хотят привлечь к ответственности Медведчука как лидера ОПЗЖ и «кума Путина». Они же понимают, что это связка. Ему рекомендовали уже давно уехать из Украины», - сказал Олейник.
При этом он высказал мнение, что Медведчук не будет убегать из Украины, поскольку не совершал преступлений.
«Я знаю Медведчука 25 лет, он очень хороший юрист и не слабак, чтобы бежать от кого-то или от чего-то. Понимаете, сли вы не ели чеснок, запаха не будет. Раз вы не совершали преступление, то нечего убегать, если только не идет речь о беспределе», - пояснил собеседник НСН.
При этом он указал на многочисленные изъяны в судебном процессе, показанном в прямом эфире, назвав его «маленьким приговором и первым звонком» для президента Украины Владимира Зеленского.
«Судья дал добро на прямую трансляцию, чтобы все увидели лицо власти. Он спрашивает, а как вы оценили ущерб по газодобыче в Крыму? Ему отвечают, что еще не оценили, то есть ущерба нет. Вы пишите, что Медведчук встретился с неустановленными лицами в неустановленное время, а эти лица имели отношение к российским спецслужбам. Как вы можете, не установив личности этих людей, определить их гражданство и место работы? Маразм заложен в самом подозрении. У судьи в какой-то момент лопнуло терпение, и он сказал: «Я что, должен положить в основу решения суда «слово прокурора», - это что за доказательство такое?» 90% процентов всех материалов дела было взято из интернета – это что такое? Как можно провести экспертизу писем, которые якобы писал Медведчук, на копии? Вчерашний процесс – это был политический фарс. При этом он не удался», - подчеркнул Олейник.
По его мнению, процесс над Медведчуком не имеет перспектив и является попыткой запугать оппозиционных политиков и простых украинцев.
«Это чисто политическое преследование, чтобы другие не смели поднимать голову за украинские интересы. Когда указом закрыли три канала, когда мы увидели вчера беспредел в отношении Медведчука, что тогда может быть с простыми гражданами? Они их просто сотрут», - заключил собеседник НСН.
Генпрокуратура Украины 11 мая предъявила Медведчуку обвинение по делу о госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Депутат заявлял, что не считает себя виновным и готов защищаться. 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно.
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