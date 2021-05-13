Сорок депутатов Рады заявили о готовности взять Медведчука под личное поручительство

Сорок народных депутатов партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) обратили в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат партии Ренат Кузьмин.

Медведчук заявил, что не намерен прятаться от украинского правосудия

По его словам, теперь прокурору придется доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему нельзя назначить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов страны.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, обвиняемый в госизмене, заявил, что не считает себя виновным, однако готов к любому исходу дела, в том числе аресту.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: украинский политик ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ГосизменаДепутатыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры