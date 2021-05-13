Суд поместил Медведчука под домашний арест

Украинская Генпрокуратура ходатайствовала о взятии парламентария под стражу до 10 июля с возможностью внесения залога в размере 300 млн гривен.

Кроме того, Медведчука обязали сдать заграничные паспорта, носить электронный браслет, не общаться со свидетелями по делу и по первому требованию являться в суд и к следователю.

Также суд отказался избрать меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов Украины.

Генпрокуратура Украины 11 мая предъявила Медведчуку обвинение по делу о госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Депутат заявлял, что не считает себя виновным и готов защищаться.

