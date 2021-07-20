«Абсолютные фантазии». В Совфеде указали Порошенко, что Украина никогда не «вернет» Крым

«У них какие-то прожекты и фантазии абсолютные. Они никогда уже не вернут Крым и прекрасно это понимают», - сказал Цеков.

Он также заявил, что мусульмане в Крыму не сталкиваются с какими-либо притеснениями и имеют больше возможностей, чем это было в «украинский период».

«Что касается крымскотатарских праздников, они все отмечаются в полной мере, празднично, торжественно. Это в Крыму выходные дни, чего не было, в частности, когда он был в составе Украины. Более свободной возможности отмечать праздники, чем сегодня, на Украине не было», - отметил Цеков.

По его словам, «накручиванием» ситуации с крымскими татарами занимаются в Киеве члены запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа».

«Мусульмане в Крыму абсолютно не сталкиваются ни с какими притеснениями. Эти притеснения придумывают «меджлисовцы», которые сидят в Киеве, они «накручивают», в том числе, и местных мусульман. Но не всех мусульман, а прежде всего крымских татар. Но время лечит. Я думаю, что пройдет достаточно много времени, когда крымские татары полностью интегрируются в крымское сообщество и юридически, и морально. Это происходит каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год», - заключил собеседник НСН.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, поздравляя в Facebook мусульман с Курбан-байрамом, пожелал счастья гармония и благополучия «крымскотатарским братьям и сестрам, и всем украинским мусульманам».