«Абсолютные фантазии». В Совфеде указали Порошенко, что Украина никогда не «вернет» Крым
Сенатор от Крыма сказал НСН, что ситуацию с якобы притеснениями с мусульман в регионе «накручивают» в Киеве.
Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко по Крыму являются его «фантазиями», которые никогда не сбудутся, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Ранее сообщалось, что Порошенко, поздравляя мусульман с Курбан-байрамом, пообещал в течение года «победить агрессора» и «вернуть Крым домой».
«У них какие-то прожекты и фантазии абсолютные. Они никогда уже не вернут Крым и прекрасно это понимают», - сказал Цеков.
Он также заявил, что мусульмане в Крыму не сталкиваются с какими-либо притеснениями и имеют больше возможностей, чем это было в «украинский период».
«Что касается крымскотатарских праздников, они все отмечаются в полной мере, празднично, торжественно. Это в Крыму выходные дни, чего не было, в частности, когда он был в составе Украины. Более свободной возможности отмечать праздники, чем сегодня, на Украине не было», - отметил Цеков.
По его словам, «накручиванием» ситуации с крымскими татарами занимаются в Киеве члены запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа».
«Мусульмане в Крыму абсолютно не сталкиваются ни с какими притеснениями. Эти притеснения придумывают «меджлисовцы», которые сидят в Киеве, они «накручивают», в том числе, и местных мусульман. Но не всех мусульман, а прежде всего крымских татар. Но время лечит. Я думаю, что пройдет достаточно много времени, когда крымские татары полностью интегрируются в крымское сообщество и юридически, и морально. Это происходит каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год», - заключил собеседник НСН.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, поздравляя в Facebook мусульман с Курбан-байрамом, пожелал счастья гармония и благополучия «крымскотатарским братьям и сестрам, и всем украинским мусульманам».
«Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году - в Бахчисарае!» - написал Порошенко, закончив свой пост утверждением, что «Крым - это Украина».
В начале июля Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. В МИД России отметили, что закон нарушает основополагающие международные договоры и ставит миллионы русских в дискриминационное положение.
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