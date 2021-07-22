Россия подала первую в истории жалобу в ЕСПЧ - против Украины

Власти России обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины, сообщает РИА Новости.

Составлением и подачей документа занималась Генпрокуратура РФ на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека.

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Отмечается, что Москва заявляет о многочисленных нарушениях Киева, среди которых ответственность за гибель населения и жестокое обращение с людьми (события на Майдане, в Доме профсоюзов и во время проведения АТО в Донбассе), подавление свободы слова, преследование инакомыслящих, дискриминация русскоговорящего населения, гибель людей при обстрелах ВСУ, водная блокада Крыма, крушение рейса МН17, передает РЕН ТВ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах страны, сообщает Ura.ru.

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ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияЕСПЧ
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