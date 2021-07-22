Суд в Киеве потребовал возбудить дело о возможной госизмене Зеленского
Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук в своём Facebook заявил, что Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело о возможной госизмене украинского президента Владимира Зеленского и его окружения.
По словам экс-парламентария, обратившегося в суд с соответствующим требованием, это связано со срывом операции по задержанию членов ЧВК «Вагнер».
«Наша жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объёме», - отметил Тететрук.
Задержание 33 граждан России произошло под Минском в конце июля 2020 года, белорусские власти назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов, сообщает RT.
Служба безопасности Украины потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины.
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