Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Он отметил, что за это время необходимо обучить сотни человек персонала.

Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории.

