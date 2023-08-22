Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16

Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16, пишут западные СМИ со ссылкой на заявление датских вооруженных сил.

Сообщается, что для обучения пилоты прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе.

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Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев. Он отметил, что за это время необходимо обучить сотни человек персонала.

Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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