В Луганске предотвращено покушение на офицера Росгвардии

ФСБ и МВД предотвратили покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Силовики задержали россиянина 1975 года рождения, завербованного Киевом. В Луганске мужчина изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, которое приводится в действие дистанционно. Злоумышленник должен был заложить бомбу под служебный автомобиль офицера. При обыске у задержанного изъяли компоненты СВУ, взрывчатку и переписку с украинскими координаторами.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Ранее ФСБ задержала жителя Новосибирска, пытавшегося поджечь дом сотрудника управления Федеральной службы судебных приставов, пишет 360.ru.

