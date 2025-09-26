В Луганске предотвращено покушение на офицера Росгвардии
ФСБ и МВД предотвратили покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, готовившееся в Луганске украинскими спецслужбами. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Силовики задержали россиянина 1975 года рождения, завербованного Киевом. В Луганске мужчина изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, которое приводится в действие дистанционно. Злоумышленник должен был заложить бомбу под служебный автомобиль офицера. При обыске у задержанного изъяли компоненты СВУ, взрывчатку и переписку с украинскими координаторами.
Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Ранее ФСБ задержала жителя Новосибирска, пытавшегося поджечь дом сотрудника управления Федеральной службы судебных приставов, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Слепнут даром: Учителя русского и литературы пожаловались на непомерную нагрузку
- В Луганске предотвращено покушение на офицера Росгвардии
- «Наболтать не получится»: Почему школьники плохо сдают ЕГЭ по обществознанию
- В Смоленской области после ДТП сошли с рельсов 18 вагонов с ГСМ
- Путин: Россия добивается успехов по всем направлениям
- В Псковской области произошел взрыв на железной дороге
- Пять человек пострадали в ДТП в Иркутской области
- Бомбоубежище не поможет: В РФ ответили Трампу и Европе на угрозы
- Чемпион мира и Европы футболист Бускетс завершит карьеру
- СМИ: Экс-депутата Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru