Рублев проиграл в первом круге теннисного турнира в Пекине

Россиянин Андрей Рублев проиграл в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

В матче первого этапа спортсмен из РФ встретился с теннисистом из Италии Флавио Коболли. Итальянец одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Во втором круге турнира Коболли проведет матч с победителем встречи между аргентинцем Франсиско Черундоло и представителем США Лернером Тиеном.

Андрею Рублеву 27 лет, он занимает 14-ю строчку рейтинга ATP.

Ранее россиянин Даниил Медведев проиграл китайцу У Ибину в четвертьфинале турнира ATP в Ханчжоу.

ФОТО: РИА Новости
