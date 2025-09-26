Рублев проиграл в первом круге теннисного турнира в Пекине
26 сентября 202510:29
Россиянин Андрей Рублев проиграл в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.
В матче первого этапа спортсмен из РФ встретился с теннисистом из Италии Флавио Коболли. Итальянец одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
Во втором круге турнира Коболли проведет матч с победителем встречи между аргентинцем Франсиско Черундоло и представителем США Лернером Тиеном.
Андрею Рублеву 27 лет, он занимает 14-ю строчку рейтинга ATP.
Ранее россиянин Даниил Медведев проиграл китайцу У Ибину в четвертьфинале турнира ATP в Ханчжоу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская туристка погибла в результате наезда катера в Турции
- Рядом с Землей пролетел астероид диаметром два метра
- Аскольд Запашный заявил, что в киноиндустрии не видят в нем режиссера
- Экономист Медведев сравнил банки с телефонными мошенниками
- Автобус врезался в остановку в Петербурге
- «Росатом» начал создание плавучих АЭС для южных регионов
- В Ленобласти семь человек умерли от отравления алкоголем
- Найти укрытие: Что делать автомобилистам в случае атаки дронов
- В России не поверили, что Индия согласится на шантаж США по вопросам нефти
- Рублев проиграл в первом круге теннисного турнира в Пекине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru