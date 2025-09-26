Если человек едет на трассе в автомобиле и заметил рядом дроны, ему нужно где-то остановиться, выйти из машины и найти укрытие. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Жительница Краснодара получила штраф за превышение скорости, спасаясь от дронов. Семья направлялась в Приморско-Ахтарск на автомобиле вместе с двумя детьми. Однако в какой-то момент в небе над ними начали сбивать дроны. Тогда женщина за рулем приняла решение ехать как можно быстрее и развила скорость более 100 км/ч. Позже ей пришел штраф за превышение скорости, так как на этом участке стоял знак 60 км/ч. Однако семье удалось доказать в суде, это была чрезвычайная ситуация.

Кондратьев напомнил, что в таких ситуациях нельзя пытаться уехать от дрона на скорости: нужно обязательно покинуть автомобиль.