Найти укрытие: Что делать автомобилистам в случае атаки дронов

Если происходит атака дронов, нужно остановиться, покинуть машину и найти укрытие, объяснил НСН Максим Кондратьев.

Если человек едет на трассе в автомобиле и заметил рядом дроны, ему нужно где-то остановиться, выйти из машины и найти укрытие. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Жительница Краснодара получила штраф за превышение скорости, спасаясь от дронов. Семья направлялась в Приморско-Ахтарск на автомобиле вместе с двумя детьми. Однако в какой-то момент в небе над ними начали сбивать дроны. Тогда женщина за рулем приняла решение ехать как можно быстрее и развила скорость более 100 км/ч. Позже ей пришел штраф за превышение скорости, так как на этом участке стоял знак 60 км/ч. Однако семье удалось доказать в суде, это была чрезвычайная ситуация.

Кондратьев напомнил, что в таких ситуациях нельзя пытаться уехать от дрона на скорости: нужно обязательно покинуть автомобиль.

СМИ: Коммунальщики из Геленджика закупили «комплекс работ по антидроновому укреплению» за 1,6 млн рублей

«Если происходит атака дронов, нужно остановиться, покинуть машину и найти укрытие. В машине оставаться нельзя, тем более гнать. Она подвергала неоправданному риску своих детей. Надо было заехать под мост, эстакаду и выйти из автомобиля. Нужно проводить большую разъяснительную работу с гражданским населением, давать им возможность скачивать себе короткие памятки с картинками в галерею. Если ты дома, едешь на работу в транспорте, или едешь за рулем – памятки на любой случай уже разработаны, просто надо активнее их показывать населению», - отметил он.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что для того, чтобы обезопасить граждан при налете беспилотников, достаточно и точечных отключений, необязательно вырубать всю связь.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Беспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры