«Почему на Украине наши танки?»: В Германии призвали сменить «Леопарды» на дипломатов

Политика немецких властей по ситуации на Украине не поддается логике, считает глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. В разговоре с НСН он напомнил, что любой конфликт заканчивается переговорами, и предложил Берлину отправить в Киев не военную технику, а дипломатов.

Ранее правительство Германии представило первую в истории страны стратегию нацбезопасности, определяющим фактором названы перемены, вызванные проведением спецоперации. В частности, власти выразили приверженность НАТО и повышение расходов на оборону до 2% от ВВП, а Россия названа «самой серьезной угрозой» миропорядку в Европе.