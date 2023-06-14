«Почему на Украине наши танки?»: В Германии призвали сменить «Леопарды» на дипломатов
Немецкий депутат Ульрих Зингер в эфире НСН предложил отправить на Украину тех, кто тушит пламя, а не разжигает.
Политика немецких властей по ситуации на Украине не поддается логике, считает глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. В разговоре с НСН он напомнил, что любой конфликт заканчивается переговорами, и предложил Берлину отправить в Киев не военную технику, а дипломатов.
Ранее правительство Германии представило первую в истории страны стратегию нацбезопасности, определяющим фактором названы перемены, вызванные проведением спецоперации. В частности, власти выразили приверженность НАТО и повышение расходов на оборону до 2% от ВВП, а Россия названа «самой серьезной угрозой» миропорядку в Европе.
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«Мы уже давно хотели повысить траты на армию. Эта идея очень хорошая. На сегодняшний день наша армия не способна действовать, ничего не хватает. Если посмотреть, сколько тратит Россия, то наша сумма очень низкая. Но я боюсь, что эти деньги «исчезают» на Украине. Да, наша армия должна действовать в случае, если надо защититься. Но не хочется, чтобы наши деньги тратили на оружие, которое отправляют на Украину, как наши «Леопарды». Что они там делают?», - задался вопросом Зингер.
При этом немецкая экономика вошла в рецессию, и ситуация будет только ухудшаться, считает собеседник. Тем не менее, Берлин заявил о планах увеличить расходы на оборонный бюджет страны.
«У нас наступила настоящая рецессия, и я боюсь, что будет еще хуже. Боюсь, что ситуация будет еще хуже. Экономика работала очень хорошо на протяжении многих лет, но она не растет. Конечно, это связано и с санкциями, и с подорожанием энергии. Обычный народ уже многое себе не может позволить, как раньше», - сказал депутат.
Он напомнил, что в любом военном конфликте точка ставится за столом переговоров.
«Если контрнаступление окажется неудачным, то я надеюсь, что начнутся переговоры, которые мы уже требуем больше года. Пусть отправляют дипломатов, а не танки. Любая война заканчивается переговорами», - подытожил Зингер.
Ранее СМИ рассказали о трех способах уничтожения танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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