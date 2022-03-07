Члены миссии ОБСЕ окончательно покинут Украину
Миссия ОБСЕ покидает Украину. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа, глава Миссии и высшее руководство, теперь покинет Украину», — говорится в сообщении.
По данным ОБСЕ, из Киева выдвинулся еще один конвой членов миссии. Продолжается перемещение наблюдателей организации, которые находились в Краматорске и Северодонецке. При этом перемещение членов миссии из Мариуполя отложили из соображений безопасности.
Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, покинувшие Донбасс, вылетели в Стамбул из аэропорта Сочи.
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