Миссия ОБСЕ: произошли взрывы и обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне

Миссия ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта зафиксировала взрывы и обстрелы из пулемета в Донецке, Харькове и Херсоне, сообщает РИА Новости.

В Белгородской области семь домов были повреждены при обстреле со стороны Украины

Как следует из заявления, мониторинговая группа организации в Харькове отозвана в Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны. При этом группа в Херсона останется в укрытии.

Напомним, подразделения российских войск, а также ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины.

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