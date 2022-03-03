Наблюдатели ОБСЕ из ДНР и ЛНР покинули Россию
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вылетели из аэропорта Сочи в Стамбул, сообщает ТАСС.
Ранее наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прибыли в Ростов-на-Дону из Донбасса. Две колонны автомобилей с представителями ОБСЕ пересекли российскую границу в Ростовской области.
В общей сложности, ДНР и ЛНР покинули 146 участников миссии ОБСЕ. Ранее генеральный секретарь организации Хельга Шмид объявила, что приняла решение об экстренной эвакуации членов миссии с Украины. Наблюдатели не в Донбассе будут вывезены через Молдавию.
Ранее генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России прекратить военную операцию на Украине. Резолюцию поддержала 141 страна, против высказались Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru