Наблюдатели ОБСЕ из ДНР и ЛНР покинули Россию

В общей сложности, ДНР и ЛНР покинули 146 участников миссии ОБСЕ. Ранее генеральный секретарь организации Хельга Шмид объявила, что приняла решение об экстренной эвакуации членов миссии с Украины. Наблюдатели не в Донбассе будут вывезены через Молдавию.

Ранее генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России прекратить военную операцию на Украине. Резолюцию поддержала 141 страна, против высказались Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.



