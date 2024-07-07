Четыре солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен
Четверо бойцов украинских Вооруженных сил на самодельных плотах из пустых пластиковых бутылок переплыли Днепр с правого берега на левый и сдались в плен российским силам в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Военнослужащих ждали российские бойцы, так как солдаты ВСУ перед переправой вышли на связь через специальный канал и обговорили детали сдачи в плен.
Ранее советник главы ДНР рассказал о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ. Кроме того, военнослужащие 3 батальона 110 бригады ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам на донецком направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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