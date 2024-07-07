Четыре солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

Военнослужащих ждали российские бойцы, так как солдаты ВСУ перед переправой вышли на связь через специальный канал и обговорили детали сдачи в плен.

Ранее советник главы ДНР рассказал о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ. Кроме того, военнослужащие 3 батальона 110 бригады ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам на донецком направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

