Четыре солдата ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

Четверо бойцов украинских Вооруженных сил на самодельных плотах из пустых пластиковых бутылок переплыли Днепр с правого берега на левый и сдались в плен российским силам в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

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Военнослужащих ждали российские бойцы, так как солдаты ВСУ перед переправой вышли на связь через специальный канал и обговорили детали сдачи в плен.

Ранее советник главы ДНР рассказал о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ. Кроме того, военнослужащие 3 батальона 110 бригады ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам на донецком направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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