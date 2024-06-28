Украинские военные добровольно сдались в плен на донецком направлении

Военнослужащие 3 батальона 110 бригады Вооруженных сил Украиы добровольно сдались в плен российским войскам на донецком направлении. Об этом сообщил Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Под Васильевкой военные РФ взяли пленных на позициях ВСУ

Отмечается, что их насильно мобилизовали, а собственные офицеры бросили бойцов на произвол судьбы. Украинские военные сдались в плен военнослужащим 1 гвардейской Славянской бригады

«Для украинских военнослужащих единственный шанс выжить — это добровольно сложить оружие и сдаться в плен Вооружённым силам России», — напомнили в Народной милиции ДНР.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что во время боев за село Берестовое в Харьковской области больше 70 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВСУПленные

Горячие новости

Все новости

партнеры