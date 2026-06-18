Средства ПВО сбили 234 украинских беспилотника за 13 часов
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Атака отражена в период с 7:00 до 20:00 мск, уточнили в военном ведомстве на платформе «Макс».
Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей.
Также дроны уничтожены над Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее в Минобороны озвучили информацию, что над Россией за сутки сбили почти тысячу дронов ВСУ и четыре ракеты «Фламинго», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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