Средства ПВО сбили 234 украинских беспилотника за 13 часов

Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей.

Также дроны уничтожены над Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее в Минобороны озвучили информацию, что над Россией за сутки сбили почти тысячу дронов ВСУ и четыре ракеты «Фламинго», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

