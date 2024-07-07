Захарова отреагировала на информацию о расстреле пленного бойца ВС РФ

СМИ Запада делают вид, что совершенно не знали о зверствах украинской армии против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя Москва неоднократно предоставляла такие доказательства, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

СК займется расследованием расстрела наемниками ВСУ российского пленного

Так она отреагировала на сообщения о расстреле Вооруженных сил Украины российского военнопленного. По словам дипломата, о всех зверствах Украины уже давно известно.

Ранее стало известно, что был убит безоружный раненый российский пленный, просивший оказать ему медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УбийстваВСУУкраинаЗападМИД РФМария Захарова

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