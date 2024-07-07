Захарова отреагировала на информацию о расстреле пленного бойца ВС РФ
СМИ Запада делают вид, что совершенно не знали о зверствах украинской армии против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя Москва неоднократно предоставляла такие доказательства, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Так она отреагировала на сообщения о расстреле Вооруженных сил Украины российского военнопленного. По словам дипломата, о всех зверствах Украины уже давно известно.
Ранее стало известно, что был убит безоружный раненый российский пленный, просивший оказать ему медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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