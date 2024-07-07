Захарова отреагировала на информацию о расстреле пленного бойца ВС РФ

Так она отреагировала на сообщения о расстреле Вооруженных сил Украины российского военнопленного. По словам дипломата, о всех зверствах Украины уже давно известно.

Ранее стало известно, что был убит безоружный раненый российский пленный, просивший оказать ему медицинскую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

