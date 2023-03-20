Четверо солдат ВСУ погибли в учебном центре под Черниговом из-за разрыва снаряда

По данным ведомства, инцидент произошёл 18 марта в воинской части в Черниговской области. Снаряд сдетонировал во время штатных стрельб.

Уточняется, что по факту нарушения правил обращения с оружием возбуждено уголовное дело.

Ранее западные аналитики подсчитали потери живой силы ВСУ. По их данным, украинская армия потеряла почти всех военнослужащих, которых готовили специалисты Североатлантического альянса с 2014 по 2022 год, через год после начала спецоперации.

