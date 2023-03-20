Четверо солдат ВСУ погибли в учебном центре под Черниговом из-за разрыва снаряда
Четверо украинских военнослужащих погибли из-за разрыва снаряда в учебном центре «Десна» в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на государственное бюро расследований республики (ГБР).
По данным ведомства, инцидент произошёл 18 марта в воинской части в Черниговской области. Снаряд сдетонировал во время штатных стрельб.
Уточняется, что по факту нарушения правил обращения с оружием возбуждено уголовное дело.
Ранее западные аналитики подсчитали потери живой силы ВСУ. По их данным, украинская армия потеряла почти всех военнослужащих, которых готовили специалисты Североатлантического альянса с 2014 по 2022 год, через год после начала спецоперации.
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