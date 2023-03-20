ВСУ обстреляли из минометов село в Брянской области
Украинские войска обстреляли из минометов населенный пункт Курковичи Стародубского муниципального района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.
Губернатор отметил, что удалось обойтись без пострадавших, однако в результате обстрелов получили повреждения два жилых дома. Кроме того, в Курковичах нарушено энергоснабжение. На месте происшествия трудятся оперативные службы.
Ранее Богомаз заявил, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru