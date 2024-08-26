Рогов: Удар по объектам Украины подорвал переброску военных и техники ВСУ

Удар Вооруженных сил РФ по инфраструктурным объектам Украины подорвал обеспечение военной логистики, переброску живой силы и техники украинских военных, заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН.

Минобороны РФ заявило, что российские силы утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Как отметили в ведомстве, атакованные объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. Рогов назвал удар российской стороны самым мощным.