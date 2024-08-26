Рогов: Удар по объектам Украины подорвал переброску военных и техники ВСУ
Российский удар по инфраструктуре Украины 26 августа стал самым мощным с начала спецоперации, заявил в эфире НСН Владимир Рогов.
Удар Вооруженных сил РФ по инфраструктурным объектам Украины подорвал обеспечение военной логистики, переброску живой силы и техники украинских военных, заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с НСН.
Минобороны РФ заявило, что российские силы утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Как отметили в ведомстве, атакованные объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. Рогов назвал удар российской стороны самым мощным.
«Такой удар – это составная часть "удара возмездия" после террористических актов ВСУ в отношении жителей Курщины, в отношении жителей Большой России. Удары наносятся по инфраструктурным объектам, потому что электроэнергия играет ключевую роль в обеспечении производства ВСУ. Электроэнергия - это металлургия, машиностроение, которое производит в колоссальном количестве те же дроны. Российские удары подрывают обеспечение логистики военной направленности, переброску живой силы противника и техники. Мы видим уже возникшие проблемы на украинской железной дороге. Этот удар ВС РФ был самым мощным, однако о долгосрочном эффекте говорить не стоит. Он появится, когда украинская сторона не сможет восстановить производство, несмотря на финансирование Запада», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российские военные также нанесли удары по аэродромам и складам.
«Параллельно были нанесены удары по военным объектам, по складам с боеприпасами, по местам скопления живой силы противника, по тем же аэродромам. К слову, на аэродромах в Ивано-Франковской области до недавнего времени прятали F-16. В Волыне, недалеко от Луцка, были нанесены удары по местам дислокации боевиков. Например, в Ивановской области в городе Стрый после прилета была отмечена множественная детонация. Аналогично произошло и в Одесской области, где после взрывов нескольких десятков грузовиков произошло целое световое представление», - сказал Рогов.
Ранее Рогов заявлял «Радиоточке НСН» о том, что ВСУ скрытно перебрасывают через город Запорожье, подконтрольный Киеву, боевую технику и несколько десятков бензовозов для их снабжения.
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