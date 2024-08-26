Утренняя «перестрелка»: В России сбиты десятки дронов, на Украине начал пропадать свет

По данным Telegram-канала SHOT, врезавшийся в Volga Sky дрон летел хвостовой частью вперед. По всей видимости, это был дрон самолетного типа по аэродинамической схеме «утка». Судя по видеоматериалам, горизонтальное оперение у него расположено впереди основного крыла. Такие БПЛА уже использовались в прошлом ВСУ, в частности, при атаке на Москву.

В Энгельсе повреждения получили по меньшей мере 20 автомобилей, находившихся на парковке во дворе, также были разрушены крыша и квартира верхнего этажа жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Исполняющий обязанности главы Энгельсского района Саратовской области Михаил Исаев в своем Telegram-канале заверил, что лишившимся имущества жителям будет оказана адресная помощь, в ближайшее время начнется восстановление окон и газоснабжения.

Всего, по данным Минобороны России, над территорией Саратовской области средства ПВО уничтожили девять беспилотников за прошедшую ночь. Все экстренные службы функционируют в усиленном режиме.

Еще три БПЛА были сбиты в Курской области, по два – в Тульской, Брянской и Белгородской областях, по одному в Орловской и Рязанской. Позже беспилотник был сбит на подлёте к Ярославлю, где пытался атаковать НПЗ.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Впрочем, реакция Вооруженных сил России не заставила себя ждать. Прямо сейчас российская армия наносит по Украине массированный ракетный удар, сообщил телеканал RT.

В частности, мониторинговые группы сообщают о серии взрывов в Харькове. Информацию о повторных взрывах подтвердили городские власти. Также известно о взрывах в Винницкой области и повреждении неуточненного промышленного объекта в Полтавской области.

Также, по данным местных пабликов в соцсетях, слышны взрывы в Миргороде и Кременчуге (Полтавская область), Кропивницком (Кировоградская область), Кривом Роге (Днепропетровская область), Днепропетровске и Хмельницком, в Тернопольской области, во Львове и Луцке. Сообщают украинские СМИ и о взрывах в окрестностях Киева - в том числе у аэропорта Жуляны.

В некоторых районах Киева и Одессы после прилётов пропал свет, без света остался почти весь Ивано-Франковск, а в Житомире пропало водоснабжение.

