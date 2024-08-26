Утренняя «перестрелка»: В России сбиты десятки дронов, на Украине начал пропадать свет
Беспилотники ВСУ повредили самый высокой жилой дом Саратова, Вооруженные силы России ответили массированным ракетным ударом по украинской территории.
Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область утром 26 августа. Обломками дронов были повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Он отметил, что дроны были уничтожены российскими средствами ПВО.
В Саратове в результате атаки был поврежден самый высокий жилой дом города — Volga Sky. Обломки дрона врезались в здание на уровне 27-28-го этажей. В результате инцидента пострадали четыре человека — одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице, еще троим пострадавшим была оказана помощь на месте, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
По данным Telegram-канала SHOT, врезавшийся в Volga Sky дрон летел хвостовой частью вперед. По всей видимости, это был дрон самолетного типа по аэродинамической схеме «утка». Судя по видеоматериалам, горизонтальное оперение у него расположено впереди основного крыла. Такие БПЛА уже использовались в прошлом ВСУ, в частности, при атаке на Москву.
В Энгельсе повреждения получили по меньшей мере 20 автомобилей, находившихся на парковке во дворе, также были разрушены крыша и квартира верхнего этажа жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Исполняющий обязанности главы Энгельсского района Саратовской области Михаил Исаев в своем Telegram-канале заверил, что лишившимся имущества жителям будет оказана адресная помощь, в ближайшее время начнется восстановление окон и газоснабжения.
Всего, по данным Минобороны России, над территорией Саратовской области средства ПВО уничтожили девять беспилотников за прошедшую ночь. Все экстренные службы функционируют в усиленном режиме.
Еще три БПЛА были сбиты в Курской области, по два – в Тульской, Брянской и Белгородской областях, по одному в Орловской и Рязанской. Позже беспилотник был сбит на подлёте к Ярославлю, где пытался атаковать НПЗ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР
Впрочем, реакция Вооруженных сил России не заставила себя ждать. Прямо сейчас российская армия наносит по Украине массированный ракетный удар, сообщил телеканал RT.
В частности, мониторинговые группы сообщают о серии взрывов в Харькове. Информацию о повторных взрывах подтвердили городские власти. Также известно о взрывах в Винницкой области и повреждении неуточненного промышленного объекта в Полтавской области.
Также, по данным местных пабликов в соцсетях, слышны взрывы в Миргороде и Кременчуге (Полтавская область), Кропивницком (Кировоградская область), Кривом Роге (Днепропетровская область), Днепропетровске и Хмельницком, в Тернопольской области, во Львове и Луцке. Сообщают украинские СМИ и о взрывах в окрестностях Киева - в том числе у аэропорта Жуляны.
В некоторых районах Киева и Одессы после прилётов пропал свет, без света остался почти весь Ивано-Франковск, а в Житомире пропало водоснабжение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru