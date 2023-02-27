Бывший советник Пентагона заявил, что Путин спас Россию от финансового диктата Запада
Политика президента Владимира Путина позволила России избежать финансовой зависимости от Запада. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал бывший советник главы военного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор.
По словам экс-чиновника, Вашингтон использует финансовые институты для контроля над экономической и политической жизнью других стран. Путин покончил с такими обременительными отношениями, заявил Макгрегор.
Он напомнил, что ранее российский лидер заявлял, что не позволит мировым финансовым институтам подчинить Россию.
Экс-советник Пентагона обратил внимание на тщетность попыток Вашингтона запугать Москву. Это приводит лишь к укреплению самостоятельности России, резюмировал полковник.
Макгрегор ранее прокомментировал приостановку участия РФ в Договоре СНВ. Он призвал администрацию Белого дома прислушаться к словам Путина, чтобы избежать ядерной катастрофы., передает НСН.
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