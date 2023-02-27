Политика президента Владимира Путина позволила России избежать финансовой зависимости от Запада. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал бывший советник главы военного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор.

По словам экс-чиновника, Вашингтон использует финансовые институты для контроля над экономической и политической жизнью других стран. Путин покончил с такими обременительными отношениями, заявил Макгрегор.

Он напомнил, что ранее российский лидер заявлял, что не позволит мировым финансовым институтам подчинить Россию.

Экс-советник Пентагона обратил внимание на тщетность попыток Вашингтона запугать Москву. Это приводит лишь к укреплению самостоятельности России, резюмировал полковник.

Макгрегор ранее прокомментировал приостановку участия РФ в Договоре СНВ. Он призвал администрацию Белого дома прислушаться к словам Путина, чтобы избежать ядерной катастрофы., передает НСН.

