Бывший советник Кучмы призвал украинцев покинуть Киев
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинцев покинуть крупные населенные пункты, в которых остановилось производство и отсутствуют канализация, свет и тепло.
В своем YouTube-канале Соскин утверждает, что Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока людей. Политолог считает, что произошло это благодаря«Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям».
Глава минэнерго Украины Герман Галущенко 22 декабря заявил, что энергосистему страны можно будет восстановить только к лету, сообщает издание Forbes.ua.
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