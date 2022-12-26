Бывший советник Кучмы призвал украинцев покинуть Киев

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинцев покинуть крупные населенные пункты, в которых остановилось производство и отсутствуют канализация, свет и тепло.

Близится худшая зима: Украина рискует потерять всю энергоинфраструктуру

В своем YouTube-канале Соскин утверждает, что Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока людей. Политолог считает, что произошло это благодаря«Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям».

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко 22 декабря заявил, что энергосистему страны можно будет восстановить только к лету, сообщает издание Forbes.ua.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олег СоскинУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры