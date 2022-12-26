Бывший советник Кучмы призвал украинцев покинуть Киев

В своем YouTube-канале Соскин утверждает, что Киев превращается в город-призрак из-за массового оттока людей. Политолог считает, что произошло это благодаря«Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям».

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко 22 декабря заявил, что энергосистему страны можно будет восстановить только к лету, сообщает издание Forbes.ua.

