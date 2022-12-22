«Только к лету». Глава Минэнерго Украины рассказал, когда восстановят энергосистему страны

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистему страны можно будет восстановить только к лету, сообщает издание Forbes.ua.

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По его словам, это станет возможно, если не будет новых обстрелов.

«Если обстрелов не будет, даже с учетом уже повреждённой генерации мы стабилизируем систему к лету», - уточнил он.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической, сообщает RT.

Галущенко отметил, что Украина собирается максимально покрыть свой дефицит энергии благодаря импорту из Европы, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: nasa.gov
ТЕГИ:СпецоперацияРакетный УдарУкраинаЭлектроэнергияЭнергетика
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