«Только к лету». Глава Минэнерго Украины рассказал, когда восстановят энергосистему страны

По его словам, это станет возможно, если не будет новых обстрелов.

«Если обстрелов не будет, даже с учетом уже повреждённой генерации мы стабилизируем систему к лету», - уточнил он.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической, сообщает RT.

Галущенко отметил, что Украина собирается максимально покрыть свой дефицит энергии благодаря импорту из Европы, сообщает РЕН ТВ.