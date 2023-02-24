Бывший аналитик ЦРУ назвал причину начала конфликта вокруг Украины

Предпосылкой к конфликту вокруг Украины послужило нарушение Западом обещания о нерасширении Североатлантического альянса, сообщил бывший аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн на заседании Совбеза ООН.

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По его словам, несмотря на многочисленные заверения политиков о неспровоцированном начале конфликта, именно расширение НАТО подтолкнуло к его началу.

Как отметил Макговерн, при общении с советником Михаила Горбачева Виктором Кувалдиным он задался вопросом, почему обещание о нерасширении НАТО не оформили документально. Кувалдин заявил, что тогда многие факторы помешали созданию документа, а именно нежелание ФРГ и существование Варшавского договора.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине небезосновательно. По его словам, «Украина вступит в НАТО – это вызывало беспокойство».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО
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