Бывший аналитик ЦРУ назвал причину начала конфликта вокруг Украины

По его словам, несмотря на многочисленные заверения политиков о неспровоцированном начале конфликта, именно расширение НАТО подтолкнуло к его началу.

Как отметил Макговерн, при общении с советником Михаила Горбачева Виктором Кувалдиным он задался вопросом, почему обещание о нерасширении НАТО не оформили документально. Кувалдин заявил, что тогда многие факторы помешали созданию документа, а именно нежелание ФРГ и существование Варшавского договора.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что Россия начала специальную военную операцию на Украине небезосновательно. По его словам, «Украина вступит в НАТО – это вызывало беспокойство».

