Рогозин: Офицеры США «за рюмкой водки» раскрыли планы расширения НАТО
Бывший руководитель "Роскосмоса" и глава спецотряда "Царские волки" Дмитрий Рогозин поделился содержанием откровенной беседы с генералом и адмиралом вооруженных сил США.
Экс-глава "Роскосмоса" стал гостем авторской передачи пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).
По словам Рогозина, "за рюмкой водки" высокопоставленные офицеры проговорились о планах расширения Североатлантического альянса в восточном направлении.
"Они будут захватывать силой любое пустое пространство", - заявил Рогозин.
Он считает, что Запад использовал тему "русской угрозы", чтобы включить в состав НАТО Швецию и Финляндию. Целью альянса всегда было противостояние с Россией, добавил экс-глава "Роскосмоса".
При этом Украину НАТО принимать в свои ряды опасается, убежден Рогозин. Пока Запад решил ограничиться поставками оружия Киеву, добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вся разведывательная инфраструктура Североатлантического альянса непрерывно работает против России. Представитель главы государства отметил, что Москве приходится учитывать такие враждебные условия.
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