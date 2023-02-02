Рогозин: Офицеры США «за рюмкой водки» раскрыли планы расширения НАТО

По словам Рогозина, "за рюмкой водки" высокопоставленные офицеры проговорились о планах расширения Североатлантического альянса в восточном направлении.

"Они будут захватывать силой любое пустое пространство", - заявил Рогозин.

Он считает, что Запад использовал тему "русской угрозы", чтобы включить в состав НАТО Швецию и Финляндию. Целью альянса всегда было противостояние с Россией, добавил экс-глава "Роскосмоса".

При этом Украину НАТО принимать в свои ряды опасается, убежден Рогозин. Пока Запад решил ограничиться поставками оружия Киеву, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вся разведывательная инфраструктура Североатлантического альянса непрерывно работает против России. Представитель главы государства отметил, что Москве приходится учитывать такие враждебные условия.

