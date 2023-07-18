Бывший американский судья заявил, что США фактически воюют против России
США фактически находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине, сообщил на канале в YouTube экс-судья Верховного суда Нью-Джерси, колумнист Эндрю Наполитано.
По его словам, американский Конгресс не может объявить войну с Россией. Это может произойти против того государства, которое представляет непосредственную угрозу национальной безопасности Америки, а РФ таковой не является. «Зато мы стали той самой угрозой для нее», — заявил Наполитано.
Он напомнил, что американская администрация предоставила Киеву оборудование и вооружение на 50 млрд долларов. Эксперт утверждает, что американские войска находятся на территории Украины, но не носят военную форму армии США. Бывший прокурор отметил, что администрация Джо Байден фактически ведет необъявленную войну против Москвы.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что подразделения американской армии не будут воевать с Вооруженными силами России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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