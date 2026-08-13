«И зимой, и летом»: Почему Европу ждут очень высокие цены на газ
Европейцы не замерзнут в своих квартирах без отопления, однако отказ от российского СПГ и проблемы Катара ударят по экономике ЕС, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Европу ждут высокие цены на газ ближайшей зимой и следующим летом, а также необходимость импортировать большие объемы, чем обычно, объяснил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее СМИ сообщили, что запасы газа в подземных хранилищах Европы стремительно сокращаются. По состоянию на середину августа они упали ниже 60%. Эксперты связывают это с ситуацией в Ормузском проливе и аномальной жарой этим летом. Юшков добавил к этим бедам ЕС еще и запрет на импорт российского СПГ.
«Изначально они хотели заполнить хранилища 90% к началу отопительного сезона, к ноябрю, потом планы сократили до 80%, но, скорее всего, и на этот уровень выйти не получится. В любом случае газ, который они не дозакачают в подземные хранилища, они будут импортировать зимой. Раньше они и брали газ из хранилищ, и импортировали, а теперь придется больше импортировать. Ситуацию усугубляет еще и то, что с 1 января вступает в силу запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а мы второй по объему поставщик. Третий поставщик - Катар, но его сейчас вообще нет на мировом рынке и непонятно, к зиме он выйдет обратно или нет, потому что Ормузский пролив перекрыт, а по-другому Катар никак не может вывести свой СПГ на мировой рынок. Европе придется много импортировать из ограниченного количества источников, а значит - сильно поднять цены, чтобы СПГ пришел именно к тебе. Все это выльется в очень высокие цены зимой», - разъяснил Юшков.
По его словам, зимой Европа не замерзнет без газа, но ее ждет неизбежное сокращение его потребления.
«Сейчас формируются условия для очень высоких цен на газ в Европе и зимой, и потом летом 2027 года. Электроэнергия и коммуналка будет дорогая, себестоимость промышленной продукции тоже высокая. В итоге они просто сократят потребление, за счет этого рынок и сбалансируется. Угрозы, что Европа замерзнет физически и люди будут замороженные сидеть дома, нет. Речь именно про экономический эффект. Высокие цены приведут к деиндустриализации и спаду европейской экономики», - заключил собеседник НСН.
По данным издания Politico, упорство Германии в нежелании запасаться природным газом по высоким ценам на фоне отказа от долгосрочных контрактов с Москвой грозит тяжелой зимой для всего Европейского союза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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