Европу ждут высокие цены на газ ближайшей зимой и следующим летом, а также необходимость импортировать большие объемы, чем обычно, объяснил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее СМИ сообщили, что запасы газа в подземных хранилищах Европы стремительно сокращаются. По состоянию на середину августа они упали ниже 60%. Эксперты связывают это с ситуацией в Ормузском проливе и аномальной жарой этим летом. Юшков добавил к этим бедам ЕС еще и запрет на импорт российского СПГ.