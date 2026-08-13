В результате ДТП в Грузии погибли четверо граждан Белоруссии
Четыре гражданина Белоруссии погибли, еще 15 пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.
Отмечается, что ДТП произошло накануне в регионе Гурия (Аджария). В микроавтобусе находились 19 белорусских граждан.
«Четверо граждан Республики Беларусь погибли, пятнадцать человек, среди которых шестеро несовершеннолетних детей, получили травмы разной степени тяжести», - указали в пресс-службе.
По данным МВД Грузии, водитель транспортного средства не обеспечил безопасное управление, микроавтобус съехал с дороги и рухнул в ущелье. Пострадавшие в ДТП доставлены в больницы, двое из них находятся в реанимации, состоянию пациентов ничего не угрожает.
Ранее в Донецкой Народной Республике в результате аварии на трассе Ялта — Кремневка погибли пять человек, в том числе 12-летний ребенок, пишет Ura.ru.
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