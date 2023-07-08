Экс-разведчик Риттер: военных США на Украине уничтожат за несколько дней

«Если мы отправим одну дивизию на Украину, то ее уничтожат за несколько дней», - считает военный.

Риттер обратил внимание, что у военных США нет опыта проведения операций в условиях, которые сложились на Украине. Бывший разведчик убежден, что Вашингтон не решится отправить войска и поддержать ВСУ в боях с российской армией.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Президент США Джо Байден назвал решение «временным», передает «Радиоточка НСН».

