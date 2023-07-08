Экс-разведчик Риттер: военных США на Украине уничтожат за несколько дней

Американская армия не сможет успешно участвовать в боевых действиях на Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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«Если мы отправим одну дивизию на Украину, то ее уничтожат за несколько дней», - считает военный.

Риттер обратил внимание, что у военных США нет опыта проведения операций в условиях, которые сложились на Украине. Бывший разведчик убежден, что Вашингтон не решится отправить войска и поддержать ВСУ в боях с российской армией.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Президент США Джо Байден назвал решение «временным», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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