Экс-разведчик Риттер: военных США на Украине уничтожат за несколько дней
Американская армия не сможет успешно участвовать в боевых действиях на Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Если мы отправим одну дивизию на Украину, то ее уничтожат за несколько дней», - считает военный.
Риттер обратил внимание, что у военных США нет опыта проведения операций в условиях, которые сложились на Украине. Бывший разведчик убежден, что Вашингтон не решится отправить войска и поддержать ВСУ в боях с российской армией.
Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Президент США Джо Байден назвал решение «временным», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский полковник признал неспособность ВСУ пробить оборону ВС РФ
- Экс-разведчик Риттер: военных США на Украине уничтожат за несколько дней
- Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве
- США и Китай: взрывоопасные отношения
- Литва перекрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией
- Песков: Путин пока не планирует разговор с Эрдоганом
- Глава МИД Италии не увидел благоприятных условий для переговоров по Украине
- Завуалированная дискриминация. Условия МОК отстранят спортсменов из РФ от Олимпиады-2024
- СМИ: дрон ВСУ пытался атаковать нефтяной объект в Брянской области
- Российская ПВО сбила украинский Су-27 в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru