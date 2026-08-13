Аксаков допустил уход карт Visa и Mastercard из России из-за износа

«Любая вещь изнашивается, соответственно, и карты изнашиваются, поэтому становится опасным их использование. Во-первых, опасным, а во-вторых, они просто не будут давать возможность проведения транзакции, поскольку изнашивается и качество проведения соответствующих операций падает и не позволяет провести финансовую операцию», - отметил Аксаков.

По его словам, россияне с Visa и Mastercard могут перейти на отечественную платежную систему «Мир», после того, как их карты износятся.

Парламентарий не стал прогнозировать сроки ухода Visa и Mastercard из РФ, он указал, что граждане имеют право пользоваться такими картами «100 лет». Однако лучше их заменить, потому что «любая вещь имеет тенденцию к износу».

Ранее в Национальной системе платежных карт предупредили, что россияне при онлайн-оплате картами Visa и Mastercard могут столкнуться с предупреждением браузера о незащищенном соединении, пишет Ura.ru.

