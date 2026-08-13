В Башкирии тушат пожар на объекте Wildberries после атаки БПЛА
Возгорание из-за беспилотной атаки произошло на объекте Wildberries в Салавате в Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Ранее глава республики Радий Хабиров заявил о пожаре в промзоне Салавата после отражения атаки БПЛА, напоминает RT.
«Из-за воздушной атаки в Башкирии на территорию промышленной зоны, где расположен один из объектов... произошло возгорание», - отметили в Wildberries.
На объекте работают пожарные расчеты. По данным компании, хранение товаров здесь не осуществляется. Сотрудников заблаговременно эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.
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