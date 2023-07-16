Белый дом: американцы не будут воевать с ВС РФ на Украине

Представитель Белого дома отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, но не намерен отправлять войска на Украине. Эта позиция остается для США базовой и постоянной, подчеркнул Салливан.

По его словам, отправка американских военных на Украину может спровоцировать третью мировую войну.

Как сообщает «Радиоточка НСН», бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией. Эксперт отметил, что Москва преодолела санкционное давление западных стран.

