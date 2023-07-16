Белый дом: американцы не будут воевать с ВС РФ на Украине
Подразделения американской армии не будут воевать с Вооруженными силами России на Украине, заявил в интервью телеканалу NBC News советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Представитель Белого дома отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, но не намерен отправлять войска на Украине. Эта позиция остается для США базовой и постоянной, подчеркнул Салливан.
По его словам, отправка американских военных на Украину может спровоцировать третью мировую войну.
Как сообщает «Радиоточка НСН», бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией. Эксперт отметил, что Москва преодолела санкционное давление западных стран.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП на трассе в Пермском крае погибли пять человек
- Белый дом: американцы не будут воевать с ВС РФ на Украине
- Косово закупило у Турции беспилотники Bayraktar
- Советник Байдена анонсировал начало подготовки летчиков ВСУ на F-16
- Доли иностранцев в «Балтике» и Danone перешли в управление России
- Возле дома на северо-востоке Москвы нашли годовалого ребенка
- Ненужная сделка. Западу перестало быть интересно украинское зерно
- Белый дом назвал решенным вопрос о будущем Украины в НАТО
- Владелец марки одежды и обуви Baldinini исключил уход из России
- В Киеве признали активное наступление ВС РФ на трех направлениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru