ФСБ пресекла подготовку покушений украинских спецслужб на руководителей Крыма

По данным ведомства, злоумышленники планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, а также атаки на объекты транспортной инфраструктуры региона, пишет Ura.ru.

«Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является ... офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины», — подчеркнули в ФСБ.

По делу о подготовке терактов были задержаны члены агентурной группы, россияне и украинцы Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский. Также ФСБ задержала гражданина Украины и Болгарии, который причастен к доставке в РФ средств поражения.

Кроме того, ведомство вскрыло канал контрабанды взрывчатых веществ из Болгарии, пишет РИА ФАН. Поставки были организованы украинскими спецслужбами и проходили через Турцию и Грузию. Взрывчатку маскировали под электрические плиты.

