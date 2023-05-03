ФСБ пресекла подготовку покушений украинских спецслужб на руководителей Крыма
ФСБ пресекла подготовку серии покушений на руководство Крыма и раскрыла агентов Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
По данным ведомства, злоумышленники планировали теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, а также атаки на объекты транспортной инфраструктуры региона, пишет Ura.ru.
«Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является ... офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины», — подчеркнули в ФСБ.
По делу о подготовке терактов были задержаны члены агентурной группы, россияне и украинцы Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин, Сергей Войнаровский. Также ФСБ задержала гражданина Украины и Болгарии, который причастен к доставке в РФ средств поражения.
Кроме того, ведомство вскрыло канал контрабанды взрывчатых веществ из Болгарии, пишет РИА ФАН. Поставки были организованы украинскими спецслужбами и проходили через Турцию и Грузию. Взрывчатку маскировали под электрические плиты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru