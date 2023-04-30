Глава парламента Крыма: попытка Киева захватить полуостров получит жесткий отпор
30 апреля 202309:46
Попытка Украины организовать наступление на Крым получит жесткий отпор, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу парламента полуострова Владимира Константинова.
По его словам, известно «с кем имеем дело». «Это объединенный и организованный Запад», — сообщил политик. Константинов указал, что контрнаступление Киева начнется, если поступит приказ от «западных кураторов».
Ранее президент Украины заявил, что не намерен ждать от Запада авиации, а наступление начнется без нее, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru