Глава парламента Крыма: попытка Киева захватить полуостров получит жесткий отпор

Попытка Украины организовать наступление на Крым получит жесткий отпор, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу парламента полуострова Владимира Константинова.

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По его словам, известно «с кем имеем дело». «Это объединенный и организованный Запад», — сообщил политик. Константинов указал, что контрнаступление Киева начнется, если поступит приказ от «западных кураторов».

Ранее президент Украины заявил, что не намерен ждать от Запада авиации, а наступление начнется без нее, сообщает «Радиоточка НСН».

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